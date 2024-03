Exela Technologies 6 % Cum Conv Pfd (B) Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Exela war in den letzten Tagen größtenteils negativ. Die Anleger zeigten sich insgesamt eher skeptisch, was sich auch in den letzten fünf positiven und sechs negativen Handelstagen widerspiegelte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden zudem vorwiegend negative Nachrichten über das Unternehmen verbreitet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Exela daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exela derzeit einen Wert von 47 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 47,3 Euro für jeden Euro Gewinn von Exela zahlt, was 13 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Exela-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt schlechter abschneidet. Beide Schlusskurse liegen deutlich unter den gleitenden Durchschnittswerten, wodurch Exela in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet für Exela zeigen sich gemischt. Während die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität aktiv sind und eine positive Bewertung erzeugen, bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um Exela jedoch eine positive Bewertung zugewiesen.