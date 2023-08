Exela Aktie: Aus und vorbei!

An der Börse NASDAQ CM notiert die Aktie Exela am 22.08.2023, 08:30 Uhr, mit dem Kurs von 4.04 USD. Die Aktie der Exela wird dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Exela nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Exela von 4,04 USD ist mit -69,67 Prozent Entfernung vom GD200 (13,32 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 5,04 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -19,84 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Exela-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 47,3 ist die Aktie von Exela auf Basis der heutigen Notierungen 39 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (77,49) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Exela investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,6 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.