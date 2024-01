Exedy Aktie: Der nächste große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Citizens Financial Group":

Die technische Analyse zeigt, dass die Exedy derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 2349,94 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2677 JPY) um +13,92 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2515,28 JPY, was einer Abweichung von +6,43 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut" zu bewerten.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Exedy weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Exedy bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Exedy besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Exedy führt zu einer Einstufung als "Gut" mit einem Wert von 2,82. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 40,43 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung als "Gut".