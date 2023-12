Exedy Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten zwei Wochen wurde über Exedy neutral diskutiert. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, die die Anleger interessierten. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Das Anleger-Stimmungsbarometer gibt Exedy insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und Aufregung in der Internet-Kommunikation lässt sich präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Exedy hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs geachtet. Hier ist die Exedy derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2341,1 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2594 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,8 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt eine Abweichung von +3,42 Prozent und wird daher als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index, kurz RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der Exedy liegt bei 3,9, was als überverkauft betrachtet wird und daher eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25 für die Exedy liegt bei 45 und wird als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was eine "Neutral"-Bewertung bedeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.