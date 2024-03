Exedy Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten Wochen konnte bei Exedy keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder in den sozialen Medien noch in der Anzahl der Diskussionen gab es signifikante Unterschiede. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer grundsätzlich positiv eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Exedy daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Exedy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2572,88 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2965 JPY liegt, was einem Unterschied von +15,24 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 2847,46 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Basierend auf dem Relative Strength Index wird die Exedy-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 71,36, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 42,9 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.