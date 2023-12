Exedy Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Exedy-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 2333,94 JPY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 2503 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz von +7,24 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2505,88 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -0,11 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt mit einem Wert von 7,59 für einen Zeitraum von 7 Tagen eine positive Bewertung als "Gut". Der RSI25 liegt bei 48,91, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Bei der Einschätzung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz für die Exedy-Aktie normal ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Exedy-Aktie zeigt sich ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Exedy beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.