Exedy Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Exedy liegt bei 2909 JPY und zeigt eine Entfernung von +13,41 Prozent vom GD200 (2565,12 JPY). Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2830,82 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,76 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Exedy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 74,77 Punkte, was darauf hinweist, dass Exedy momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Exedy diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen sich hauptsächlich positive Themen, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Exedy.