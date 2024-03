Exco Aktie: Ein handfester Grund

Die Dividendenrendite von Exco beträgt derzeit 5,35 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt von 4,58 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Exco eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exco liegt aktuell bei 10, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10 als neutral eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Exco besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.