Exco Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Aktienkurs von Exco in der Branche "Zyklische Konsumgüter" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 12,68 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 16,9 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Exco mit 4,22 Prozent deutlich darunter. Dadurch wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Exco waren. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Exco-Aktie liegt in den letzten 7 Tagen bei 45, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage (30,17) ergibt ein neutrales Rating. Insgesamt wird die Analyse der RSIs für Exco daher neutral bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Exco-Aktie ein Durchschnitt von 7,65 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,87 CAD, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,44 CAD, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Insgesamt ergibt sich für Exco eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.