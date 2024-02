Exco Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Exco. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 65,63 Punkten, was bedeutet, dass Exco weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch auf 25-Tage-Basis ist Exco weder überkauft noch überverkauft (Wert: 59,62), was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exco mit 10,53 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (-1 Prozent), was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Branche "Maschinen" weist einen Wert von 10,44 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Exco auf 7,71 CAD, während die Aktie selbst bei 7,26 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -5,84 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 7,64 CAD, was zu einem Abstand von -4,97 Prozent führt und eine "neutrale" Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "neutral" bewertet.

Die Diskussionen rund um Exco in den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung und Einschätzungen hin. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend auf dieser Analyse stuft die Redaktion das Unternehmen als "gut" ein und kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Exco bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.