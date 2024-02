Exco Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Für die Exco-Aktie beträgt der RSI aktuell 32,89, was auf ein neutrales Signal hinweist. Auch der RSI25-Wert von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Exco verläuft bei 7,7 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 7,47 CAD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein ähnliches Bild, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird Exco als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,53 liegt, während das Branchen-KGV bei 10,25 liegt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was sich auch in den Gesprächen der Anleger widerspiegelt. Die Redaktion bewertet das Anleger-Sentiment daher insgesamt als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung auf technischer Basis, während auf fundamentaler Basis eine eher negative Einschätzung vorliegt. Das Anleger-Sentiment hingegen wird als positiv bewertet.