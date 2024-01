Exco Aktie: Jetzt aber!

Die Stimmung der Anleger bei Exco ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führte, dass die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 17 auf, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 30,56, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die 200-Tage-Linie der Exco verläuft bei 7,65 CAD, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs liegt jedoch bei 7,89 CAD, was einem Abstand von +3,14 Prozent entspricht. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 7,49 CAD, was einem Abstand von +5,34 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Auf fundamentalen Kriterien basierend liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exco bei 11,8, was über dem Branchendurchschnitt von 10,6 liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

