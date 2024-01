Exchange Income wird immer uninteressanter …

Die Exchange Income wird von Analysten positiv bewertet, mit insgesamt 7 positiven und keiner negativen Empfehlung in den letzten 12 Monaten. Auch im vergangenen Monat gab es eine gute Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 63,36 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 37,85 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt jedoch einen negativen Trend, da der gleitende Durchschnittskurs bei 49,12 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 45,96 CAD notiert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der Relative Strength Index ist neutral und deutet weder auf überkaufte noch auf überverkaufte Aktien hin. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis schneidet die Exchange Income jedoch im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche schlechter ab, was zu einer negativen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales bis schlechtes Bild der Exchange Income.

