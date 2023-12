Exchange Income Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse des Relative Strength Index betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für Exchange Income liegt der aktuelle RSI-Wert bei 47,91, was auf ein neutrales Signal hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Für Anleger, die in Exchange Income investieren, bietet die Aktie eine Dividendenrendite von 5,56 %, was einem Mehrertrag von 2,95 Prozentpunkten im Branchenvergleich entspricht. Dadurch erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Gut".

Im Vergleich zur "Flugzeugbranche" erzielte Exchange Income in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,19 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um -10,58 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,38 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens 2,04 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Exchange Income in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analyse von Stimmung und Buzz in der Internetkommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Exchange Income in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

