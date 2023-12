Exchange Income Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Exchange Income wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Fluggesellschaften) als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 17,23, was einem Abstand von 23 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13,98 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigte die Aktie von Exchange Income in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen. Ebenso beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen verstärkt mit den positiven Themen rund um Exchange Income. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergab eine Diskussionsintensität, die die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird die Aktie in diesem Aspekt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Exchange Income liegt bei 68,27, was als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Aktie von Exchange Income, die auf fundamentaler Ebene als "Schlecht", in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Gut" und in Bezug auf den RSI als "Neutral" eingestuft wird.