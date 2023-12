Exchange Income Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Exchange Income wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industriebereich betrachtet. Dabei zeigt sich, dass Exchange Income mit einer Rendite von -0,19 Prozent mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich der Fluggesellschaften beträgt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate -6,37 Prozent, wobei Exchange Income mit 6,17 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Daten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exchange Income derzeit einen Wert von 17 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 17,23 Euro für jeden Euro Gewinn von Exchange Income zahlt, was 14 Prozent mehr ist als bei vergleichbaren Werten in der Branche. Im Bereich der Fluggesellschaften liegt der durchschnittliche Wert des KGV bei 15, was darauf hinweist, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Exchange Income liegt bei 75,56, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird und daher mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Exchange Income mit 45,04 CAD derzeit +0,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -8,64 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.