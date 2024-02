Exchange Bankshares Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Exchange Bankshares -Ga-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist die Exchange Bankshares -Ga auf dieser Basis überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Dividende der Exchange Bankshares -Ga liegt bei 3,43 %, im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (139 %) ist die Ausschüttung jedoch niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Exchange Bankshares -Ga-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 41,93 USD mit dem aktuellen Kurs (42 USD) verglichen, was eine Abweichung von +0,17 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) (41,79 USD) weist mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,5 Prozent) auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Kommentare und Befunde für Exchange Bankshares -Ga. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung als "Schlecht". Somit wird Exchange Bankshares -Ga hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.