Exchange Bank of Santa Rosa California-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Exchange Bank-santa Rosa Ca beträgt das aktuelle KGV 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" von 16 als unterbewertet angesehen werden kann. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Exchange Bank-santa Rosa Ca mit 6,27 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 138,78 Prozent auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Exchange Bank-santa Rosa Ca bei 102 USD liegt, was einer Entfernung von +7,72 Prozent vom GD200 (94,69 USD) entspricht. Dieses Signal wird als "Gut" eingestuft. Zudem liegt der GD50 bei 90,95 USD, was einer positiven Kursentwicklung von +12,15 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Exchange Bank-santa Rosa Ca aktuell mit einem Wert von 16,67 überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich. Auch der RSI25 Wert von 21 deutet darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI Analyse daher als "Gut" eingestuft.