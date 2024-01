Exchange Bank of Santa Rosa California Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Exchange Bank-santa Rosa Ca liegt bei 23,33, was darauf hinweist, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 24 für die Exchange Bank-santa Rosa Ca, was als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird, die ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Exchange Bank-santa Rosa Ca-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 94,58 USD. Der letzte Schlusskurs von 118 USD weicht daher um +24,76 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (93 USD) weist einen letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt auf (+26,88 Prozent), was wiederum zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Exchange Bank-santa Rosa Ca-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Exchange Bank-santa Rosa Ca eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Exchange Bank-santa Rosa Ca daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat die Exchange Bank-santa Rosa Ca derzeit eine Dividendenrendite von 6,27 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt (138,82%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -132. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Exchange Bank-santa Rosa Ca-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.