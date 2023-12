Exchange Bank of Santa Rosa California Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Exchange Bank-santa Rosa Ca-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 94,57 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 104,46 USD, was einem Unterschied von +10,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt wurden analysiert, wobei der letzte Schlusskurs jeweils über dem gleitenden Durchschnitt lag. Daher wird der Exchange Bank-santa Rosa Ca-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating vergeben.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 22,05 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Exchange Bank-santa Rosa Ca überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 27,38 an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Exchange Bank-santa Rosa Ca bei 4,03, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,42 liegt. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Dividendenrendite schüttet die Exchange Bank-santa Rosa Ca gegenüber dem Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 6,27 % aus, was 132,24 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft.