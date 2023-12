Exchange Bank of Santa Rosa California Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Exchange Bank-santa Rosa Ca Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 94,82 USD, was einem Abstand von +7,57 Prozent zum aktuellen Kurs von 102 USD entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 90,36 USD, was einer Differenz von +12,88 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Exchange Bank-santa Rosa Ca derzeit eine Dividendenrendite von 6,27 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,63 %. Die Differenz von 132,36 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Exchange Bank-santa Rosa Ca überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 16,67 Punkten und der RSI25 bei 20,83, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet wird.

Insgesamt erhält die Exchange Bank-santa Rosa Ca für diese Analysestufe daher ein "Neutral"-Rating.

