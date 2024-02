Excelsior Mining Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Excelsior Mining-Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener Faktoren als "Schlecht" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,19 CAD, was einen Abstand von -31,58 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,13 CAD bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,14 CAD zeigt sich ein Abstand von -7,14 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wird als kaum verändert eingestuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Excelsior Mining mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,54%, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der "Metalle und Bergbau"-Branche schneidet Excelsior Mining mit einer Rendite von -58,33 Prozent deutlich schlechter ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Excelsior Mining-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz sowie im Branchenvergleich des Aktienkurses.