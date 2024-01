Excelsior Mining Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Dividende von Excelsior Mining weist eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik schlecht abschneidet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Excelsior Mining-Aktie derzeit überverkauft ist, was als positiv bewertet wird. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs bei 0,2 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,16 CAD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei -20 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu zeigt der GD50 der vergangenen 50 Tage einen Anstieg von +14,29 Prozent, was als gut bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen in Bezug auf Excelsior Mining. Die Diskussionen über das Unternehmen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass Excelsior Mining weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Insgesamt wird die Aktie daher ebenfalls neutral bewertet.