Excelra schließt Partnerschaft mit Patcore, Inc.

Hyderabad, Indien und Tokio (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft erweitert die Präsenz von Excelra auf dem japanischen Markt für wissenschaftliche ProdukteExcelra gab heute eine Partnerschaft mit Patcore, Inc. bekannt, die Kunden in Japan einen besseren Zugang zu den wissenschaftlichen Daten und Analyseprodukten von Excelra ermöglicht.Excelra ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Daten und digitale Erkenntnisse. Die GOSTAR-Plattform ist die größte manuell kuratierte Datenbank für medizinische Chemie, die umfassende, strukturierte SAR-Daten für mehr als 9 Millionen Verbindungen bereitstellt. GOBIOM von Excelra enthält die umfangreichste manuell kuratierte Sammlung von validierten und mutmaßlichen Biomarkern, die entscheidende Einblicke in die Beziehung zwischen Biomarker und Krankheit bietet.Patcore ist eine hochspezialisierte Informatikorganisation, die Forscher in Life-Science-Unternehmen und der chemischen Industrie unterstützt. Mit der Partnerschaft möchte Excelra sein Wachstum in Japan stärken und die Erfahrung von Patcore in der Zusammenarbeit mit einigen der größten japanischen Pharma-, Biotech- und Chemieunternehmen sowie staatlichen Einrichtungen nutzen.„Wenn es um biomedizinische Daten geht, sind GOSTAR und andere Datenprodukte von Excelra die führenden Lösungen für die globale Arzneimittelforschung und translationale Forschung. Japan ist ein strategischer Schwerpunkt für Excelra, und die Nachfrage nach den genauesten und aktuellsten Datensätzen steigt rapide an. Patcore gibt uns die Möglichkeit, unsere Präsenz zu erweitern, und ich bin zuversichtlich, dass japanische Life-Science-Unternehmen durch die Nutzung der Synergien von Patcore und Excelra in der Lage sein werden, ihre Forschung zu beschleunigen und ihre Ziele auf dem Weg zur Markteinführung schneller zu erreichen", erklärte Gabriele Staples, Global Commercial & Marketing Head, Excelra.„Die Partnerschaft mit Excelra und die Zusammenführung von deren wissenschaftlichen Produkten mit unseren bestehenden Angeboten werden die Datenanreicherung, die Wettbewerbsintelligenz und die Leistung von Prognose-Engines mit KI/ML-Initiativen für unsere Kunden vorantreiben", so Fumiaki Aruga, COO, Patcore, Inc.Informationen zu ExcelraDie Daten und digitalen Erkenntnisse von Excelra unterstützen die Innovation in den Biowissenschaften von der Entdeckung bis zur Vermarktung. Der Vorteil von Excelra liegt in der Harmonisierung heterogener Datensätze und der Anwendung Bioinformatik-Innovationen, um die Entdeckung und Entwicklung von Arzneimitteln durch zuverlässige und umsetzbare Erkenntnisse zu beschleunigen. GOSTAR von Excelra ist als eine Browser-Anwendung nutzbar, mit der die Benutzer schnell nach Verbindungen suchen und diese entdecken können. Es wird auch über APIs und als herunterladbarer Datensatz angeboten, um interne Bibliotheken und Modelle für maschinelles Lernen zu unterstützen.Weitere Informationen zu GOSTAR finden Sie unter gostardb.comInformationen zu Patcore, Inc.Patcore ist ein führender Anbieter von Chemoinformatik-Software und -Dienstleistungen in Japan. Als zuverlässiger Partner für die digitale Transformation von Laboren mit Stärken in den Bereichen Arzneimittelentdeckungsinformatik und EHS-Managementanwendungen zählen führende japanische Pharmaunternehmen, Bio-Ventures, Chemieunternehmen und öffentliche Forschungseinrichtungen zu seinen Kunden.Weitere Informationen über Patcore finden Sie unter patcore.comPresseanfragen richten Sie bitte an:Jigesh ShahDirector Marketing,E-Mail: Jigesh.shah@excelra.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/692189/Excelra_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/excelra-schlieWt-partnerschaft-mit-patcore-inc-301631008.htmlPressekontakt:+91-9820444994Original-Content von: Excelra Knowledge Solutions Pvt Ltd, übermittelt durch news aktuell