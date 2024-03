Excellon Resources Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Anlegerstimmung gegenüber Excellon war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei positive und drei negative Tage, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Excellon daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Excellon-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,13 CAD liegt, was einem Unterschied von 0 Prozent entspricht und die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs (0,09 CAD) über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (+44,44 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Excellon-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index wird die Aktie von Excellon als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 25, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 mit 33,33 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Excellon geben ebenfalls Aufschluss über die aktuelle Lage. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für Excellon auf Basis der Anlegerstimmung, der technischen Analyse und des Relative Strength Index, obwohl die langfristige Stimmungslage negativer bewertet wird.