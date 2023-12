Excellon Resources Aktie: Was wird das noch werden?

Die technische Analyse der Excellon-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,2 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,11 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -45 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das Unternehmen. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung bezüglich Excellon war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, jedoch drehte sich die Diskussion an zwei Tagen vor allem um negative Themen, ohne positive Diskussionen zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Excellon. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen zu beobachten waren.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Excellon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch im RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 52,63). Somit erhält die Aktie auch für den RSI ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ein "Neutral"-Rating für die Excellon-Aktie.