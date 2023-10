Excellon Resources Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses RSI-Werts von 50 kann die Excellon aktuell als neutral eingestuft werden, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage zeigt ebenfalls einen RSI-Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weiterhin als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Excellon daher die Einstufung "Neutral" durch den RSI.

Bei der Bewertung des Sentiments und der Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine auffälligen positiven oder negativen Themen von der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien aufgegriffen wurden. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede. Die Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse ergibt daher eine Bewertung von "Neutral" für das Stimmungsbild und den Buzz bei der Excellon.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Excellon derzeit unter dem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 0,27 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,1 CAD liegt, was einer Abweichung von -62,96 Prozent entspricht. Diese Abweichung wird als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt hingegen bei 0,09 CAD, was einer Abweichung von +11,11 Prozent entspricht. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die technische Analyse.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, es wurden keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt. Allerdings wurde in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Excellon diskutiert. Daher erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral" für das Anleger-Sentiment.