Excellon Resources Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell liegt der RSI-Wert der Excellon-Aktie bei 33,33, was als neutral eingestuft wird. Auch über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein neutraler Wert von 44, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Excellon war in den letzten Tagen neutral, wobei sich jedoch verstärkt negative Themen über das Unternehmen verbreiteten. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Excellon. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer durchschnittlichen Diskussionsintensität.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -23,08 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.