Excellence Commercial Property Fac Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Excellence Commercial Property & Facilities Management-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 2,33 HKD gehabt, was einem Abweichungsprozentsatz von -35,62 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1,67 HKD unter dem letzten Schlusskurs von 1,5 HKD, was einer Abweichung von -10,18 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Schlecht"-Rating.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich bei Excellence Commercial Property & Facilities Management eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Aktie diskutiert. Aufgrund des neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Excellence Commercial Property & Facilities Management-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,96 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie also auch basierend auf der Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

