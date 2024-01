Excelerate Energy Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Excelerate Energy-Aktie wird derzeit von Analysten positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt das Unternehmen 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 29 USD, was einem Aufwärtspotential von 99,86 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Excelerate Energy war überwiegend negativ, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beläuft sich auf 76,24, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hinweist. Der RSI25 beträgt 64,3 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die langfristige Stimmung und das Investorenbild im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Excelerate Energy ist jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.