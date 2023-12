Excelerate Energy Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Excelerate Energy befindet sich derzeit 2,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -16,82 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen dominierten und an 11 Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. Auch die Diskussionen der Anleger konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 3 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" für Excelerate Energy abgegeben, was der Aktie langfristig ein "Gut" Rating von institutioneller Seite einbringt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 15,77 USD wird eine Entwicklung von 83,89 Prozent erwartet, was zu einem mittleren Kursziel von 29 USD führt und somit als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Excelerate Energy liegt der RSI7 bei 55,77 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,97, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.