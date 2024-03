Excel Development-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die China Carbon Neutral Development wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,15 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,49 HKD liegt, was einer Abweichung von -57,39 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,52 HKD ergibt eine Abweichung von -5,77 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei China Carbon Neutral Development ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über China Carbon Neutral Development in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass China Carbon Neutral Development weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (55,56 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50,94 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral" für das Wertpapier.

Insgesamt wird die China Carbon Neutral Development auf Basis dieser Analysepunkte als "Neutral" bewertet.