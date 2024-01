Excel Development Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der China Carbon Neutral Development liegt bei 89,47, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, berechnet für einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 47,86 eine neutrale Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt eine „Schlecht“-Einstufung.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, betrachtet für 50 und 200 Tage, wird hierbei berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der China Carbon Neutral Development-Aktie liegt bei 1,43 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,52 HKD liegt (-63,64 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (0,67 HKD) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-22,39 Prozent), was zu einer insgesamt „Schlecht“-Bewertung führt.

Für das Sentiment und den Buzz einer Aktie werden Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in sozialen Medien berücksichtigt. In den vergangenen vier Wochen wurden bei China Carbon Neutral Development keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie hier mit „Neutral“ bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Die Analyse der Kommentare und Beiträge auf sozialen Plattformen ergab eine neutrale Stimmung. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als „Neutral“ eingestuft.

