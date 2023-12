Excel Development Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für China Carbon Neutral Development. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 26,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass China Carbon Neutral Development momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge bezüglich China Carbon Neutral Development. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,52 HKD für den Schlusskurs der China Carbon Neutral Development-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,66 HKD, was einem Unterschied von -56,58 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,68 HKD führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe lag.

Zusätzlich lässt sich China Carbon Neutral Development hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachten. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.