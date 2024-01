ExcelFin Acquisition Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "ExcelFin Acquisition Corp":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Excelfin Acquisition. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Excelfin Acquisition. Aufgrund dieser Ergebnisse bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation in den letzten Wochen keine starken positiven oder negativen Ausschläge bezüglich Excelfin Acquisition gab. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung von uns. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb Excelfin Acquisition auch hier eine neutrale Bewertung erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,5 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (10.749 USD) weicht nur um +2,37 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 10,67 USD eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt von +0,74 Prozent, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für die Excelfin Acquisition ergibt sich ein RSI7 von 2,44 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 17,22 eine Überverkauftheit und erhält somit ebenfalls eine positive Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.