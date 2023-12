ExcelFin Acquisition Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "ExcelFin Acquisition Corp":

Die Excelfin Acquisition-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu einer Neutralbewertung führte. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 10,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,665 USD lag, was einer Abweichung von +1,86 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,64 USD) weist eine ähnliche Abweichung von +0,23 Prozent auf. Beide Ergebnisse führten zu einem neutralen Rating. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls besonders positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt. Die langfristige Stimmung rund um die Aktie zeigt jedoch eine neutrale Tendenz, basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt erhält die Excelfin Acquisition-Aktie gemäß der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung ein neutrales bis gutes Rating.