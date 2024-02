Exceet-Anleger sollten sich noch gedulden!

Die technische Analyse der H2apex Sca zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 5,81 EUR verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 5,85 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +0,69 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 5,29 EUR liegt, ergibt sich eine Differenz von +10,59 Prozent, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher ebenfalls "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der H2apex Sca liegt bei 48,84, was darauf hindeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über H2apex Sca. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Intensität der Beiträge zu der Aktie als normal erwiesen hat.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über H2apex Sca wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, wobei an zwei Tagen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte und negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt, und in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.