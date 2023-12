Exceet Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Analyse der Sentiments und des Buzzes im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei der Betrachtung von Exceet Sca wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich bewertet, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Exceet Sca von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", da überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Exceet Sca derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 5,98 EUR, während der Kurs der Aktie bei 4,86 EUR liegt, was einer Abweichung von -18,73 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage weist mit -8,82 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Exceet Sca mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24,33 deutlich günstiger bewertet wird als das Mittel in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Das Branchen-KGV liegt bei 51,78, was eine Unterbewertung von 53 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.