Exceet Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Exceet Sca schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronikgeräte- und -komponentenbranche auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,2 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,2 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und der Einstufung als "Schlecht".

Bezogen auf den Relative Strength-Index ist die Aktie der Exceet Sca als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Exceet Sca-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 83,33, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,49, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Exceet Sca gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Exceet Sca beschäftigt. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Exceet Sca weist auf dieser Basis einen Wert von 24,33 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 49,77, was einen Abstand von 51 Prozent zum Wert von Exceet Sca bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.