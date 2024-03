Excalibur Global im Check!

Die Aktie der Well Link Securities wird derzeit aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert. Technisch gesehen liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,26 HKD, was nur eine geringe Abweichung von +1,92 Prozent vom letzten Schlusskurs von 0,265 HKD bedeutet. Auf Basis dieser Daten erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso zeigt sich bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage, dass der letzte Schlusskurs (0,27 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über die Well Link Securities in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung, da die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie Anzeichen dafür liefert, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Well Link Securities als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,46 insgesamt 61 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 24,54 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Well Link Securities in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 100 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,96 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +113,96 Prozent für die Well Link Securities. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit 113,88 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.