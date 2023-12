Excalibur Global Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Excalibur Global-Aktie zeigt einen Wert von 45 für die letzten 7 Tage. Dies weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (33,56) ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Excalibur Global bei 9,46, was unter dem Branchendurchschnitt (57 Prozent) liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" hat einen Wert von 22,23. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Excalibur Global ist insgesamt neutral, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien und Meinungsspalten hervorgeht. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Excalibur Global-Aktie sowohl in Bezug auf den 50- als auch den 200-Tage-Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,23 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,29 HKD liegt, was einer Abweichung von +26,09 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,24 HKD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit +20,83 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Excalibur Global somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.