Excalibur Global Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Excalibur Global schüttet aktuell eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,64 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 5,64 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" im Vergleich zum Markt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Excalibur Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,22 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,275 HKD) weicht somit um +25 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,24 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +14,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Excalibur Global-Aktie auch auf kurzfristiger Basis ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Excalibur Global neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Excalibur Global nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 9,46 insgesamt 59 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 22,85 beträgt. Dadurch erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".