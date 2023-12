Exagen Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Exagen":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten zweimal eine positive Bewertung und keine negative Bewertung für Exagen abgegeben. Dies führt zu einem langfristigen Rating von "Gut" von institutioneller Seite aus. Im vergangenen Monat bewerteten die Analysten die Aktie erneut positiv, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führte. Sie erwarten eine Kursentwicklung von 216,46 Prozent und ein mittleres Kursziel von 5 USD, was als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Exagen in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Exagen derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch auf eine neutrale Bewertung hin.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine negative Bewertung für Exagen, da der Aktienkurs unter den Trendsignalen liegt.

Insgesamt wird die Aktie von institutionellen Analysten als "Gut" bewertet, während die technische Analyse und der RSI zu einer "Schlecht" Bewertung führen.