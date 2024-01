Exagen Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Exagen":

In den letzten zwei Wochen gab es viele positive Diskussionen und Interaktionen von Anlegern in den sozialen Medien über die Aktie von Exagen. An fünf Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird die Aktie heute als "Gut" eingestuft, laut dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Ein wichtiger Indikator aus der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI für Exagen beträgt derzeit 30 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, so dass die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft wird.

Analysten geben Exagen insgesamt eine "Gut"-Empfehlung, basierend auf 2 positiven Einschätzungen und einem durchschnittlichen Kursziel von 5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 150 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Wochen eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit von Anlegern, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Basierend auf diesen Faktoren erhält die Exagen-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.