Exagen Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Exagen diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhielt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Exagen-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Damit ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating für die Exagen-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Exagen vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 147,52 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 2,02 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Exagen mit 2,02 USD 12,17 Prozent unter dem GD200 (2,3 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1,95 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Exagen-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die Exagen aktuell 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 50 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt resultiert daraus für die RSI eine Einstufung als "Neutral".