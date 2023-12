Exagen Aktie: Hammer Entwicklung!

Die technische Analyse der Exagen-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,37 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2 USD, was einem Unterschied von -15,61 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn jedoch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich ein Wert von 1,65 USD, bei einem letzten Schlusskurs von 2 USD, was einem Unterschied von +21,21 Prozent entspricht. In diesem Fall wird die Aktie somit als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Exagen-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung liegen für Exagen aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 5 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Exagen haben sich positiv verändert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion war ebenfalls positiv, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ, basierend auf den Diskussionen der letzten beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Exagen-Aktie, basierend auf verschiedenen Faktoren wie der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.