Exagen Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Exagen neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Exagen-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 70,37, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,22, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Der gleitende Durchschnittskurs der Exagen beläuft sich derzeit auf 2,39 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,54 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -35,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,67 USD, was einen Abstand von -7,78 Prozent zur Aktie bedeutet. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Exagen wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, jedoch gab es in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Exagen wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung für das langfristige Stimmungsbild führt.

