Exadel kündigt Neuübernahme von Motion Software an

Walnut Creek, Kalif. (ots/PRNewswire) -Ausweitung der europäischen Präsenz mit neuen Zentren und Talenten in Bulgarien, Rumänien und der TürkeiExadel (www.exadel.com), ein globales Softwareberatungs- und Entwicklungsunternehmen, gab heute die kürzliche Übernahme des Softwareentwicklungsunternehmens Motion Software (https://motion-software.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3590845-1&h=2714984746&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3590845-1%26h%3D1968966985%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmotion-software.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmotion-software.com%252F&a=https%3A%2F%2Fmotion-software.com%2F)) bekannt, das sich auf die Bereiche Blockchain, KI, Analytik, Gesundheitswesen und eLearning spezialisiert hat und eine führende Remote-Arbeitsplattform entwickelt hat, die es Technologieunternehmen ermöglicht, weltweit mit digitalen Spitzentalenten zusammenzuarbeiten.„Ich freue mich, das talentierte Team von Motion Software bei Exadel willkommen zu heißen", sagte Darren Oberst, CEO von Exadel. „Durch diese Partnerschaft wird unsere Präsenz in ganz Europa erheblich verstärkt, da wir in Bulgarien, Rumänien und der Türkei neue Talente gewinnen. Die von Grund auf neu entwickelte Remote-Arbeitsplattform von Motion eröffnet unseren Kunden neue Möglichkeiten zur Rationalisierung des Matchmaking-Prozesses und eine Reihe von Tools, die den Erfolg und das Wohlergehen der Remote-Software-Spezialisten auf globaler Ebene sicherstellen. Ich bin zuversichtlich, dass die Ergänzung der Fähigkeiten und Standorte von Motion Software mit den Dienstleistungs- und Lösungsangeboten von Exadel einen erheblichen Mehrwert für unsere verschiedenen Talente und Kunden schaffen wird."„Wir freuen uns sehr, dem Team von Exadel beizutreten, einem schnell wachsenden Unternehmen mit großartigen Ingenieurs- und Beratungstalenten", sagte Christo Peev, CEO von Motion Software. „Diese Übernahme erweitert das Portfolio an großartigen Fernarbeitsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter, indem sie Positionen in einer Vielzahl verschiedener Unternehmen hinzufügt."Informationen zu Motion SoftwareDie Plattform von Motion Software ermöglicht Hunderten von Remote-Software-Spezialisten die Zusammenarbeit mit den innovativsten Technologieunternehmen aus aller Welt. Wir sind stolz auf unser freundliches Arbeitsumfeld, in dem wir Wert darauf legen, uns selbst weiterzuentwickeln, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben zu schaffen und in jedem Aspekt unseres Lebens stets unser Bestes zu geben. Alle paar Monate verreisen wir, um uns an verschiedenen Orten zu treffen und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen.Erfahren Sie mehr über Motion Software auf LinkedIn und Instagram.Informationen zu ExadelExadel ist ein globales Softwareentwicklungs- und Unternehmensberatungsunternehmen, das die transformativen Strategien, Plattformen und Produkte entwickelt, die unsere Kunden benötigen, um ihre Unternehmen zu führen und zu vergrößern. Seit mehr als 20 Jahren entwickeln wir Lösungen, die die Geschwindigkeit, Qualität und Effizienz unserer Lieferungen beschleunigen und gleichzeitig einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Als von Forrester anerkannter Marktführer im Bereich Distributed Agile sind wir stolz auf unsere langjährige Zusammenarbeit mit den größten Marken in allen Branchen. Für weitere Informationen über die Dienstleistungen und Fachgebiete von Exadel besuchen Sie exadel.com und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.oheel@catapultpr-ir.comPressekontakt:Olivia Heeloheel@catapultpr-ir.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/524661/Exadel_Inc_Logo.jpgOriginal-Content von: Exadel, übermittelt durch news aktuell