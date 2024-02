Exact Therapeutics AS Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Exact Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1,06 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,935 EUR weicht um -11,79 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,03 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien zeigen laut Analyse keine signifikanten Veränderungen in den vergangenen Wochen. Die Aktie bekommt daher eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wird die Diskussionsstärke in den sozialen Medien als neutral bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den vergangenen zwei Wochen eine besonders negative Bewertung. Es wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung auf "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Exact Therapeutics liegt bei 80,65, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 72,09 eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt die technische Analyse und die Beobachtung des Anleger-Sentiments eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie von Exact Therapeutics.