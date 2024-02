Exact Therapeutics AS Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Exact Therapeutics bleibt neutral, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 1,03 EUR der Exact Therapeutics mit -2,83 Prozent Entfernung vom GD200 (1,06 EUR) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen wiedergibt, liegt bei 1,04 EUR, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hinweist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Exact Therapeutics liegt bei 50, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 55 eine "Neutral"-Situation an.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Anlegerstimmung, die technische Analyse und das Sentiment und Buzz der Aktie eine "Neutral"-Einstufung nahelegen.